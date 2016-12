Premier: Liverpool corsaro, Manchester City steso

All'Etihad Stadium la gara inizia male per il Manchester City perchè al 7' va sotto in virtù dell'autorete di Mangala che devia nella propria porta un centro basso da sinistra di Firmino, schierato punta centrale nel 4-2-3-1 di Klopp. Il Liverpool nonostante il vantaggio non si ferma e trova altri due gol, sfruttando i clamorosi svarioni della difesa di casa: al 23' il 2-0 dell'ex interista Coutinho che si infila centralmente e devia l'assist di Firmino mentre al 32' le parti si invertono per il 3-0 dell'ex bomber dell'Hoffenheim. Prima dell'intervallo il City ha un guizzo con Aguero per l'1-3.



Nella ripresa le occasioni non mancano, con Firmino, Coutinho e Benteke per il Liverpool e con Aguero per il City, e alla fine arriva il 4-1 di Skrtel all'81' che sbroglia una mischia su azione di calcio d'angolo con un violento destro. I Reds salgono a 20 punti al settimo posto con Everton e Southampton mentre il City resta fermo a 26, a -2 dal Leicester di Ranieri e a -1 dal Manchester United.