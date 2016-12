13 agosto 2016 20:39 Premier: Leicester subito ko, sorride il City di Guardiola I campioni dʼInghilterra perdono 2-1 con lʼHull City. I citizens vincono 2-1 a fatica con il Sunderland. Ok lo Swansea di Guidolin, Mazzarri pareggia

Inizia con una sconfitta la stagione di Premier League del Leicester di Ranieri che perde 2-1 in trasferta con l'Hull City: decidono la rovesciata di Diomande e il gol di Snodgrass. L'avventura di Guardiola al Manchester City comincia con un successo per 2-1 sul Sunderland (rigore Aguero e autogol di McNair). Dolce l'esordio per lo Swansea di Guidolin che batte 1-0 il Burnley con un gol di Fer. Pareggia 1-1, invece, il Watford di Mazzarri.

HULL CITY-LEICESTER 2-1Brutte notizie per i campioni d'Inghilterra del Leicester. Dopo aver ceduto la Community Shield al Manchester United di Mourinho, ecco che arriva anche la sconfitta all'esordio in Premier League. La squadra di Ranieri lotta e si difende con ordine, ma non sembra avere lo smalto della scorsa stagione. La partita si sblocca alla fine del primo tempo, spettacolare la rete dell'Hull City. Diomande e Hernandez si coordinano e in rovesciata colpiscono quasi in contemporanea il pallone che finisce all'incrocio sul palo lungo del portiere. La rete viene attribuita all'attaccante norvegese. Il pari del Leicester arriva ad inizio ripresa, Musa viene atterrato al limite dell'area ma l'arbitro concede il rigore, sul dischetto va Mahrez che non sbaglia. La doccia fredda per i campioni arriva però al 57', Snodgrass si ritrova tra i piedi una palla vacante in area, il numero 10 dell'Hull City non ci pensa due volte e calcia trovando l'angolino. Il Leicester accusa il colpo e gli avversari fanno festa. Può sorridere l'allenatore ad interim Mike Phelan, i tre punti in tasca potrebbero valergli la conferma in panchina.