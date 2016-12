Premier: Leicester, solo lo United tra Ranieri e la corona

Manca un'ultima pennellata di blu per completare l'opera, gli ultimi tre punti per diventare leggenda. Il traguardo è idealmente la linea di metà campo di Old Trafford, l'ultimo chilometro di questa appassionante corsa del Leicester verso il titolo della Premier League . E in caso di vittoria nella 36esima giornata contro il Manchester United, Ranieri potrebbe sedersi sul trono d'Inghilterra con due turni d'anticipo.

Di certo i Red Devils, ancora in corsa per un posto in Champions, non si faranno intimidire dalla cavalcata degli uomini di Ranieri, anzi ("Non possiamo permettergli di vincere il titolo a casa nostra" ha detto Van Gaal nella conferenza stampa di venerdì). Leicester quindi padrone del proprio destino ma con la possibilità di chiedere qualcosina anche al Chelsea: in caso di sconfitta con lo United, infatti, un ko del Tottenham nel monday night di Stamford Bridge (dove gli Spurs non vincono da 25 anni) consegnerebbe comunque il titolo alla squadra di Ranieri.



Appuntamento quindi alle 15.05 a Old Trafford: perchè se quella del Leicester è veramente una favola, allora il Teatro dei Sogni è il posto giusto per scriverne il lieto fine.