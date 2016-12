5 dicembre 2015 Premier: Leicester in vetta, crollano City e Chelsea La squadra di Ranieri batte 3-0 lo Swansea e approfitta del passo falso dei Citizens con lo Stoke. Blues sconfitti in casa dal Bournemouth

In Premier prosegue la favola del Leicester di Ranieri che nella 15a giornata vince 3-0 a Swansea con una tripletta di Mahrez e resta da solo in vetta alla classifica con 32 punti. Il City crolla 2-0 con lo Stoke (doppietta di Arnautovic). Crisi nera per il Chelsea di Mourinho battuto 1-0 in casa dal Bournemouth. Secondo posto per l'Arsenal, vincente 3-1 sul Sunderland mentre lo United non va oltre lo 0-0 col West Ham e aggancia il City a 29.

Al Liberty Stadium di Swansea il Leicester si trova in vantaggio dopo solo 5 minuti con un colpo di testa ravvicinato di Mahrez su corner di Albrighton. Al 22' l'algerino raddoppia mettendo in rete il lancio preciso di Kanté. Nella ripresa sempre Mahrez chiude i conti su servizio di Vardy che, dopo essere andato a segno 11 volte di seguito, interrompe la sua striscia fortunata. Il Leicester però può far festa per il primo posto in solitaria.



Sorride anche l'Arsenal che batte 3-1 il Sunderland all'Emirates e sale al secondo posto con 30 punti. Apre le danze Joel Campbell che segna di sinistro su servizio di Ozil. I Black Cats pareggiano con un'autorete sfortunata di Giroud su cross di M'Vila ma a inizio ripresa lo stesso bomber francese si riscatta con un colpo di testa potente su assist di Ramsey. Il gallese segna la terza rete dei Gunners con un destro da pochi passi. All'Old Trafford, infine, lo United non riesce a sfondare il muro del del West Ham e deve accontentarsi dell'aggancio in classifica al terzo posto ai cugini del City. Pareggia anche il Tottenham che non va oltre l'1-1 in casa del West Brom con McClean che risponde al vantaggio Spurs di Alli.

Si tratta della quarta sconfitta stagionale in Premier per la squadra di Pellegrini. Momento d'oro per i Potters, al terzo successo nelle ultime quattro partite. Successo targato ex Inter: i due gol di Arnautovic sono maturati grazie ad assist di Shaqiri. Inizia con una sorpresa la 15esima giornata di Premier League. Passano appena 6 minuti e Arnautovic porta in vantaggio i padroni di casa mettendo in rete il perfetto assist di Shaqiri. I due ex interisti ancora protagonisti in occasione del raddoppio dello Stoke: lo svizzero libera con un'invenzione l'austriaco che non sbaglia con un colpo sotto. Al 31' altra grande occasione per Arnautovic che colpisce alto di testa da pochi passi. Il primo tiro in porta del City arriva al 41' con Kolarov ma Butland è bravo a dire no. Sullo scadere di frazione palo clamoroso colpito da Arnautovic ancora su assist di uno scintillante Shaqiri. Nella ripresa non cambia l'inerzia del match e al 67' Shaqiri spreca a porta vuota non trovando l'impatto con la sfera su passaggio di Arnautovic. La squadra di Pellegrini non riesce a pungere ed esce così a testa bassa dal Britannia Stadium.