Premier League, Zola può allenare l'Hull City

Gianfranco Zola può tornare in Premier League e infoltire La colonia dei tecnici italiani, presente in Inghilterra con Antonio Conte, Francesco Guidolin, Walter Mazzarri e Claudio Ranieri. Il tecnico sardo, secondo quanto riporta il quotidiano Hull Daily Mail, potrebbe finire ad allenare l'Hull City. Sarebbe per lui un ritorno dopo le esperienze passate sulle panchine del West Ham e del Watford.