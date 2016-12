Premier League, vincono i tifosi: biglietti a non più di 30 sterline

" Football without fans is nothing ". La protesta di molte tifoserie inglesi, in particolare quella del Liverpool, sui prezzi eccessivamente alti dei biglietti alla fine ha dato i suoi frutti. Convinta anche dalle parole del primo ministro Cameron , la Premier League ha così deciso di fissare un tetto massimo al costo dei ticket per le trasferte che sarà di 30 sterline (quasi 40 euro).

Circa un mese fa i tifosi dei Reds hanno dato vita a un'incredibile protesta, abbandonando la storica curva Kop al minuto 77 di Liverpool - Sunderland. 77 come il prezzo a cui erano lievitati i biglietti per la Main Stand di Anfield Road. Uno sciopero che minacciava di ampliarsi anche ad altre realtà del tifo ultras.



Spinta anche dalle parole del Premier David Cameron, che aveva invitato le due parti a trovare un punto d'incontro, la Premier League ha deciso di accontentare le centinaia di migliaia di fan che tutti i weekend riempiono gli stadi inglesi. In particolare verranno premiati i tifosi da trasferta, che già devono sobbarcarsi le spese per i viaggi. Il tetto massimo dei loro biglietti, per le prossime tre stagioni, sarà di 30 sterline (38,7 euro).



Un passo importante della federazione calcistica inglese, che ha dalla sua conti economici in continua espansione. La Premier League, infatti, ha appena siglato un nuovo accordo con le televisioni che le farà guadagnare per i prossimi tre anni 10,7 miliardi di euro. Soldi che rendono felici tutti, dalla federazione ai tifosi.