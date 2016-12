Premier League: tris Chelsea, il Southampon vola con Pellè

20:49 - Prosegue la cavalcata del Chelsea in Premier League. I ragazzi di Mourinho, nella sesta giornata, strapazzano 3-0 l'Aston Villa in casa con reti di Oscar, Diego Costa e Willian. I Blues restano in vetta con 16 punti, 3 in più del sorprendente Southampton che batte 2-1 il Qpr: al gol di Bertrand risponde Austin ma a sistemare le cose ci pensa Pellè con un eurogol in rovesciata. Vittoria per 4-2, infine, del City sull’Hull. Vince pure lo United.

I ragazzi di Pellegrino, avanti 2-0 con reti di Aguero e Dzeko, subiscono la rimonta dell’Hull che sfrutta la giornata storta di Mangala, autore prima di una clamorosa autorete e poi del fallo da rigore che permette all’ex giocatore del Palermo Abel Hernandez di siglare il momentaneo 2-2- Nella ripresa ancora Dzeko riporta avanti i Citizens che chiudono i conti con Lampard nel finale. Con questa vittoria il Manchester City sale a 11 punti in classifica.

I cugini dello United, dopo il clamoroso tonfo col Leicester, tornano al successo battendo 2-1 il West Ham grazie ai gol di Rooney e Van Persie. Inutile la rete ospite di Sakho. Nelle altre sfide del pomeriggio il Crystal Palace si impone 2-0 sul Leicester mentre Sunderland-Swansea termina senza reti.

Si chiude sull'1-1 anche l'altro derby di giornata, quello tra Arsenal e Tottenham. Spurs in vantaggio al 56' con Chadli: Flamini perde una brutta palla a centrocampo, poi Lamela è rapido a trovare il corridoio giusto per il belga, che non sbaglia a tu per tu con Szczesny. Al 74' l'ex romanista è protagonista anche nella sua metà campo, questa volta in negativo: un suo disimpegno errato innesca l'azione che porta al gol di Oxlade-Chamberlain, che firma l'1-1 dopo una clamorosa svirgolata di Welbeck a porta spalancata. Per i Gunners, oltre all'amarezza per i due punti buttati, arrivano brutte notizie anche dall'infermeria: Wenger è stato costretto a sostituire Arteta e Ramsey, le loro condizioni sono da valutare in vista della sfida di Champions League contro il Galatasaray.