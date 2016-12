Premier League: sgambetto West Ham, City al tappeto

20:23 - Un risultato di prestigio per gettare la maschera. Il West Ham batte 2-1 il City nella prima gara della nona giornata di Premier League e balza così momentaneamente al terzo posto, a -1 proprio dai Citizens. Ad Upton Park decidono le reti di Amalfitano al 21' e di Sakho al 75' che regalano agli Hammers la terza vittoria consecutiva. Gli uomini di Pellegrini si svegliano tardi col gol di Silva al 77': ora il Chelsea in vetta può scappare.

Il Liverpool non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Hull City. Un'altra partita da dimenticare per Mario Balotelli, ancora a secco di reti in campionato: al 95' l'ex milanista sciupa una clamorosa palla gol a tu per tu con il portiere, sprecando un bell'assist di Coutinho. I Reds rallentano dopo due vittorie di fila e si fanno agganciare al quinto posto dall'Arsenal, che si impone 2-0 in casa del Sunderland grazie a una doppietta di Alexis Sanchez. Il cileno apre le marcature al 30' e chiude i conti al 92'. Crisi nera per i Black Cats, che venivano dalle otto reti rimediate dal Southampton. Southampton che si conferma rivelazione di questa prima parte di stagione. Pellè non segna ma i Saints riescono comunque a battere 1-0 lo Stoke City: la rete di Mane al 33' permette al Southampton di salire a 19 punti e di scavalcare il Manchester City al secondo posto in classifica. Successo per 2-0, infine dello Swansea sul Leicester: doppietta di Bony a cavallo dell'intervallo.