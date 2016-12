Premier League, Ranieri: "Non ero finito, mi diverto col Leicester"

Il Leicester capolista è il miracolo di inizio stagione in Premier League , Claudio Ranieri se la ride: "Ho dimostrato che non ero finito dopo l'esperienza con la Grecia, sono un innovatore: ma per ora puntiamo alla salvezza ". Il tecnico romano ha spiegato la principale differenza tra Inghilterra e serie A: " Qui ci sono i soldi , quando parlano di progetto sanno quel che dicono. In Italia esonerano gli allenatori... "

Ranieri spiega il momento della sua squadra, attesa dal big match contro il Manchester United (prima inseguitrice in classifica): "Se perdiamo non succede nulla, arriviamo col cuore leggero a questo match. Pensiamo a fare 40 punti poi potremo puntare in alto". Nell'intervista al Corriere della Sera, il tecnico ricorda la brutta esperienza in Grecia: "Ho fatto appena 14 allenamenti e mi hanno esonerato dopo sole 4 partite".

Ranieri è poi critico con la serie A: "Non c'è la cultura del progetto, ci sono tanti allenatori giovani ma andrebbero fatti crescere. Questo campionato è più bello, in Italia c'è più tattica". Sullo scudetto perso nel 2010 con la Roma: "Fu un dispiacere ma non ho rimpianti. Mourinho? Tutto chiarito da tempo"