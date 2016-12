Premier League, molte stelle africane affascinate dalla magia nera

Allenamenti, qualità mentali e tecniche o la famosa vita da atleta non sono garanzie di successo nel mondo del calcio secondo molti giocatori africani che militano nella Premier League: meglio la magia nera. Secondo un'indagine svolta dal Sun, infatti, giocatori come Adebayor credono che gli stregoni possano condizionare una carriera o una partita e, per evitare, maledizioni spendono cifre enormi per evitare problemi.