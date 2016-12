Premier League, Manchester United-Chelsea 1-1: segna Van Persie al 94'

19:56 - Suicidio del Chelsea in casa del Manchester United. La squadra di Mourinho spreca l'occasione per volare a +6 dal Southampton e viene raggiunta al 94'. Il Chelsea parte bene nel primo tempo e dimostra maggiore organizzazione mentre i Red Devils si affidano alle invenzioni di Van Persie e Di Maria. Blues avanti con Drogba (8' st) che colpisce di testa su angolo battuto da Fabregas. Al 93' ingenuità di Ivanovic: sulla punizione arriva il pari di Van Persie.

LE ALTRE

United senza Rooney e Falcao, Chelsea privo di Diego Costa. All'Old Trafford è la partita dei grandi assenti ma con gente come Hazard, Fabregas e Di Maria non ci si annoia. I Blues vogliono andare a +6 dal Southampton mentre lo United cerca di risalire la classifica. Si parte con un Chelsea più organizzato contro le folate individuali degli attaccanti di Van Gaal. Nei primi minuti subito due occasioni per Oscar e Di Maria, che tenta un sinistro al volo. Al 23' grande occasione per Van Persie, che dimostra di non vivere un gran momento di forma e calcia addosso al 'muro' Courtois. Poco dopo Ivanovic reclama un rigore per una trattenuta di Smalling ma prima dell'intervallo è Januzaj a farsi vedere con un sinistro che finisce fuori di poco. Il primo tempo, caratterizzato anche da un destro di Drogba che esalta De Gea, si chiude con un pari sostanzialmente giusto, anche se la superiorità del Chelsea è palpabile.



Nella ripresa gli uomini di Mourinho alzano il livello di tecnica e intensità e al 7' Hazard si presenta davanti a De Gea dopo un triangolo a velocità supersonica con Drogba. Il portiere è bravo a respingere il destro del belga ma sugli sviluppi del calcio d'angolo, battuto da Fabregas, irrompe in area sua maestà Didier Drogba che di testa porta avanti i Blues. Hazard sale in cattedra e il muro eretto a centrocampo dall'ottimo Matic basta a fermare gli sporadici tentativi dello United. Al minuto 23 è Ivanovic a sfiorare il due a zero dopo un grande slalom in area. Dieci minuti dopo Van Persie si fa notare per un sinistro in diagonale parato da Courtois. Il Chelsea sembra in controllo ma al 93' Ivanovic commette un ingenuo fallo su Di Maria che, oltre a provocare l'espulsione del serbo, offre un'ultima occasione al Manchester. Lo stesso Di Maria mette al centro, Courtois compie un miracolo su Fellaini ma non può nulla sul rasoterra di Van Persie. Old Trafford in delirio e fischio finale: Mou va a +4 ma non la prende bene.

LE ALTRE

Importanti vittorie esterne per Everton e Newcastle in Premier League. I Toffees superano fuori casa il Burnley grazie a una doppietta di Samuel Eto'o (4' pt e 41' st) e al gol di Lukaku (29' pt). Momentaneo pareggio per i padroni di casa siglato da Ings. Tre punti d'oro anche per il Newcastle del contestatissimo Alan Pardew. I Magpies rimontano lo svantaggio siglato da Adebayor (18' pt) con le reti di Ameobi (1' st) e Perez (13' st).