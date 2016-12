3 aprile 2016 Premier League: lampo di Morgan, Leicester di misura Ranieri batte 1-0 il Southampton e vola a +7 sul Tottenham, lo United supera 1-0 lʼEverton

Basta un lampo di Morgan a piegare il Southampton e a lanciare il Leicester a +7 sul Tottenham, fermato ieri sull'1-1 dal Liverpool nel 32esimo turno di Premier League. Al King Power Stadium finisce 1-0 per le Foxes grazie al colpo di testa al 38' del centrale di Ranieri. Il Manchester United, con lo stesso risultato, affonda l'Everton e rimane in corsa per la Champions: ad Old Trafford decide Martial.

LEICESTER-SOUTHAMPTON 1-0Ritmo forsennato in avvio con il Leicester che prova a fare la partita e il Sothampton che pressa alto. Mahrez macina chilometri, Vardy si batte come un leone ma le occasioni da rete si contano sulle dita di una mano: la prima capita a Okazaki, ma il tacco del giapponese al 12' viene deviato in angolo da Fonte. Le accelerazioni delle Foxes non producono altro e ad andare vicino al gol è anzi il Southampton che, dopo un colpo di testa alto di Pellé, si rende pericolosissimo al 31' con Mané, murato dal corpo di Simpson a portiere battuto, e con Clasie, bravissimo Schmeichel a deviare al 36' il tiro del difensore con la mano di richiamo. Nel momento migliore del Southampton, arriva invece il vantaggio del Leicester: è il 38' quando Fuchs crossa dalla sinistra, Morgan anticipa Clasie di testa e batte un incolpevole Forster per l'1-0 con cui si va negli spogliatoi.



Nella ripresa le Foxes cercano di chiudere la partita e al 61' ci vanno vicino con Forster che evita il gol intervenendo in maniera decisiva sulla deviazione di Fonte su tiro di Vardy. Il bomber di Ranieri si traveste da rifinitore e al 71' serve in area Simpson che però spara addosso al portiere dei Saints, fallendo così il 2-0. Il Southampton si fa vedere raramente dalle parti di Schmeichel e Vardy prova ancora a far male all'86, ma ancora un ottimo Forster nega il gol al nove delle Foxes: poco importa, finisce 1-0 e il Leicester allunga a +7 sul Tottenham. Lo scudetto, a questo punto, non è più un sogno, piuttosto un obbligo.