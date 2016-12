Premier League: il Liverpool sgonfia il City, l'Arsenal risale

17:38 - Il Manchester City non passa l'esame Liverpool e ora il Chelsea può davvero scappare: i ragazzi di Pellegrini perdono 2-1 contro i Reds nella 27.a giornata di Premier e restano a -5 dai Blues che hanno però una partita in meno. Ad Anfield apre Henderson, pareggia Dzeko e decide Coutinho a 15' dalla fine: Balotelli resta a guardare. Al terzo posto, a -9 dalla vetta, sale l'Arsenal, che batte 2-0 l'Everton grazie alle reti di Giroud e Rosicky.

Con i Blues impegnati nella finale di Capitol One Cup contro il Tottenham, il City aveva la possibilità di andare a -2 dalla diretta concorrente per il titolo, ma ha poi dovuto fare i conti con i piani di Rodgers: dopo 11' infatti Henderson (capitano dei Reds vista l'assenza di Gerrard) riceve sulla sinistra da Sterling e col destro a giro disegna una traiettoria imparabaile per Hart. Sul gol responsabilità evidente di Kompany, che liscia il pallone azionando il contropiede di Markovic. Due minuti dopo il City si dimostra pronto a replicare (palo di Aguero su splendida intuizione di Silva), ed al 26' trova il momentaneo 1-1: il Kun stavolta veste i panni del rifinitore, servendo alla perfezione Dzeko tra le linee. Il bosniaco prende il tempo a Skrtel e batte Mignolet in uscita. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ed il Liverpool sembra andare in difficoltà contro il possesso palla della squadra di Pellegrini: sembra, perchè al 75' arriva il gol che manda in paradiso i Reds. Coutinho, lasciato libero da Zabaleta di prendere la mira e calciare a giro sul palo lontano, segna un gol identico a quello di Henderson, l'ennesimo coniglio dal cilindro di un giocatore che l'Inter ha scaricato troppo in fretta. curioso che sia proprio un ex nerazzurro a far sorridere Mourinho: il Chelsea rimane a +5 sul City, ma con una partita da recuperare, mentre il Liverpool trova punti importanti per la zona Champions League (Reds a quota 48). All'Emirates l'avvio è tutto in favore degli ospiti che vanno vicini al gol con Lukaku al 17' ma Ospina dice no. La risposta dell'Arsenal è affidata alla testa di Giroud che al 24' in tuffo da pochi passi non trova clamorosamente lo specchio. Il tempo di prendere la mira e il francese la mette nel sacco: minuto 39, corner di Cazorla e spettacolare girata al volo con palla spedita sul palo più lontano. Nel finale di frazione è proprio Cazorla a cercare la gioia personale ma Howard devia alto e fissa l'1-0 dell'intervallo. Ad inizio ripresa Garbutt, Barry e Mirallas spaventano il pubblico di casa, mentre Giroud e Ozil scuotono i Gunners. Ma i grandi brividi per i ragazzi di Wenger arrivano al tra il 65' e il 72' con due grandi interventi di Ospina prima su Lukaku e poi su Lennon. Passata la paura l'Arsenal si riorganizza e al minuto 89 chiude il conto con un tiro dal limite di Rosicky deviato beffardamente da Jagielka.