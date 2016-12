Premier League: il City sciupa, col Burnley è 2-2

19:09 - Il Manchester City chiude il 2014 a tre punti dal Chelsea capolista. La squadra di Pellegrini si fa riprendere sul 2-2 dal Burnley. Nel primo tempo Citizens sul 2-0 con Silva e Fernandinho, ma nella ripresa Boyd e Barnes firmano la clamorosa rimonta. Buon momento per l'Arsenal, che espugna Upton Park nel derby con il West Ham: 2-1 grazie a Cazorla e Welbeck. Lo Stoke supera 2-0 il Wba, in coda vittoria del Leicester sull'Hull City (1-0).

Il Manchester City è ancora in vena di regali e non riesce a concretizzare l'ottava vittoria di fila, che sarebbe valsa il -1 dal Chelsea. I Citizens scattano bene e grazie ai gol di Silva (il quarto nelle ultime tre gare) e alla magia di Fernandinho sembrano chiudere la partita. Ma non fanno i conti con il Burnley e con la terna arbitrale. In avvio di ripresa, infatti, Boyd trova sotto porta la deviazione che riapre tutto (in evidente offside). Ings sfiora il pareggio, che arriverà a un passo dallo striscione del traguardo (82') con un destro sotto l'incrocio di Barnes. L'assedio finale porta con sé poche occasioni e rimpianti enormi. L'inseguimento a Mourinho, nel giorno di Capodanno, ripartirà ancora dal -3.

L'Arsenal, invece, approfitta del pari interno del Southampton per agganciarlo in quarta posizione, l'ultima utile per una qualificazione in Champions. I Gunners sono al secondo successo di fila ma soprattutto infliggono al West Ham una sconfitta interna che mancava addirittura dal 30 agosto. Si decide tutto nel finale del primo tempo, quando Welbeck e Cazorla scavano il solco decisivo. Gli Hammers tornano in partita con Kouyate al 54', ma rischiano più volte di capitolare. Adrien però trova una serata stratosferica e si oppone ai vari Sanchez, Chamberlain e Cazorla. Nel finale c'è anche la chance del pari, ma l'Arsenal passa per 2-1.

Il Newcastle batte 3-2 l'Everton dopo un match spettacolare. I Magpies vanno sotto dopo 5' (segna Kone) ma capovolgono tutto a cavallo dei due tempi con Cisse, Perez e Colback. Sussulto dei Toffees nel finale con Mirallas. Muove la classifica il Leicester, reduce da 11 sconfitte nelle ultime 13 gare. Un gol di Mahrez (32') permette alla squadra di Pearson di vincere in casa dell'Hull City e tornare in corsa per la salvezza (nonostante l'ultimo posto a quota 13). Cambiasso in campo per 71'. Lo Stoke City batte agevolmente il West Bromwich con la doppietta di Diouf (2-0) e torna a galleggiare a metà classifica. Finiscono senza reti Aston Villa-Sunderland e Qpr-Crystal Palace.