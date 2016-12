Premier League: il Chelsea vola, Balotelli e Liverpool flop

20:43 - Nella 10a giornata di Premier League il Chelsea batte 2-1 il Qpr a Stamford Bridge. I Blues passano in vantaggio con Oscar, vengono recuperati da Austin ma sigillano i 3 punti con un rigore di Hazard. I ragazzi di Mou restano al comando con 26 punti, 4 in più del Southampton vincente sul campo dell'Hull (gol di Wanyama). Delude ancora una volta Balotelli: il suo Liverpool perde 1-0 in casa del Newcastle con la rete decisiva di Perez.

Al 10' primo episodio dubbio della gara con Allen che ostacola vistosamente Sissoko. Il numero 7 del Newcastle crolla in area ma per l'arbitro è tutto regolare. L'unica occasione per i Reds nel primo tempo arriva al 40' quando Skrtel colpisce di testa su angolo col pallone che sfiora il palo. Nel recupero Cissé spreca tutto calciando alto una punizione pericolosissima al limite dell'area per il Newcastle.



A inizio ripresa si vede finalmente Balotelli: l'ex attaccante del Milan cerca di beffare Krul su punizione dai 25 metri ma il pallone finisce centrale tra le braccia del portiere del Newcastle. Al 58' lo stesso Krul si supera spedendo in angolo un perfetto colpo di testa di Coutinho. Rodgers manda in campo anche Borini al posto di Allen per dare maggior peso all'attacco. L'ex giocatore della Roma al 70' sfiora il palo con un destro rasoterra da fuori area. Al minuto 74 il Newcastle passa in vantaggio con Perez che sfrutta il pazzesco errore in disimpegno di Moreno e spedisce in rete col destro. Tre minuti dopo i Magpies sprecano un incredibile contropiede col neo-entrato Cabella che, a tu per tu con Mignolet, si fa ipnotizzare dal portiere Reds. Balotelli e compagni non riescono a portare pericoli nei minuti finali e così escono a testa bassa dal St. James’ Park.

A Stamford Bridge il Chelsea fatica non poco col Qpr. A portare in vantaggio i ragazzi di Mourinho ci pensa Oscar con un destro potente e preciso che si infila sul secondo palo. Nella ripresa però i Blues si chiudono troppo e al 62’ vengono infilati da uno splendido tacco di Austin su tiro da fuori di Fer. Il Chelsea non si perde d’animo e al 75’ passa di nuovo in vantaggio con un rigore trasformato da Hazard. E’ un 2-1 che permette alla banda Mourinho di restare saldamente al comando con 26 punti a più 4 sul Southampton.

Questa volta non la risolve Pellè: a regalare ai Saints la gioia della vittoria e a consolidare la seconda posizione ci pensa Wanyama con uno strepitoso pallonetto dai 45 metri su errore in disimpegno di Forster. Terzo posto agguantato dall’Arsenal che batte 3-0 il Burnley con una doppietta di Sanchez e un gol di Chambers. Pareggio spettacolare (2-2) tra lo Stoke City e il West Ham: i ragazzi di Hughes, avanti con le reti di Moses e Diouf, subiscono la rimonta degli Hammers (terzi con Arsenal e City) firmata da Valencia e Downing. Successo esterno del West Brom per 1-0 sul campo del Leicester con una sfortunata autorete dell’ex centrocampista dell’Inter Cambiasso. Si chiude infine senza gol Everton-Swansea.