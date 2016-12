Premier League: De Gea salva lo United, 0-0 a Liverpool

Dopo quattro vittorie di fila il Liverpool si ferma ad Anfield contro il Manchester United nel Monday Night dell'ottava giornata di Premier League. I Reds vengono bloccati sullo 0-0 dai Red Devils di Josè Mourinho e mancano l'aggancio alla vetta occupata da Arsenal e Manchester City. La squadra di Klopp deve inchinarsi ad uno straordinario De Gea che dice no ai tentativi di Emre Can e Coutinho. Per lo United, che sale a 14 punti, è il secondo pari in fila.