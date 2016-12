Premier League: crolla il City, tris Arsenal

00:02 - Seconda sconfitta di fila in trasferta per il Manchester City che nel 29esimo turno di Premier League cade 1-0 sul campo del Burnley e crolla a -5 dalla capolista Chelsea. Decisiva la rete al 62' di Boyd. Festeggia invece l'Arsenal che supera 3-0 il West Ham con reti di Giroud, Ramsey e Flamini e blinda il terzo posto. Lo scontro salvezza è dell'Aston Villa che travolge 4-0 a domicilio il Sunderland e lo supera in classifica.

Brutta sconfitta per il Manchester City che cade 1-0 sul campo del Burnley e vede allontanarsi le speranze di titolo. La squadra di Pellegrini resta infatti a -5 dalla capolista Chelsea, impegnata domani in casa col Southampton, e soprattutto riceve una bella botta per il morale in vista del ritorno degli ottavi di Champions League a Barcellona, dove dovrà provare a rimontare l'1-2 dell'andata. Il City è poco brillante e si rende pericoloso con Aguero, due volte, e Silva, ma il portiere di casa non rischia quasi nulla. Al 61' il Burnley trova il gol partita: angolo da destra, Kompany mette fuori di testa, al limite c'è Boyd che calcia di prima intenzione e spedisce il pallone nell'angolino dove Hart non può arrivare. Nel finale Aguero ha un'ultima chance ma il suo colpo di testa è alto sulla traversa.



All'Emirates Stadium l'Arsenal si prepara al meglio in vista del ritorno degli ottavi di Champions League di martedì dove dovrà rimontare il 3-1 dell'andata in casa del Monaco superando con un rotondo 3-0 il West Ham. La squadra di Wenger, alla quarta vittoria di fila in Premier League dove è saldamente al terzo posto, sblocca il risultato nel recupero del primo tempo con Giroud che controlla in area e spedisce la palla sotto l'incrocio con un gran sinistro. Nel finale di gara arrivano le reti che sigillano il risultato: all'81' triangolo in area tra Giroud e Ramsey e piatto sinistro in rete del gallese mentre all'84' è l'ex milanista Flamini a insaccare a porta vuota sul centro basso di Cazorla.



L'Aston Villa stravince lo scontro salvezza contro il Sunderland e lo supera al 16esimo posto: 4-0 per i Villans che chiudono la gara già nel primo tempo con le doppiette di Benteke e Agbonlahor. Il fanalino di coda Leicester fa 0-0 contro l'Hull City mentre il West Bromwich batte 1-0 lo Stoke con rete partita di Brown. Nell'anticipo delle 13.45 il Crystal Palace supera 3-1 il Qpr, alla quarta sconfitta di fila: 3-1 firmato da Zaha, McArthur e Ward.