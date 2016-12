Premier League: cadono Tottenham e Arsenal, il Leicester ringrazia

Si ferma sul più bello la corsa del Tottenham: la formazione di Pochettino, reduce da una striscia di sette vittorie consecutive in Premier League, viene stesa dal West Ham e fallisce l'aggancio alla capolista Leicester che rimane da sola al comando a +3. A stendere gli Spurs è un colpo di testa di Antonio al 7' su corner di Payet. Non fa meglio l'Arsenal che all'Emirates viene sgambettato dallo Swansea di Guidolin. In vantaggio al 15' grazie a Campbell, la squadra di Wenger subisce la rimonta della formazione gallese, a segno al 32' con Routledge e al 74' con Williams complice una grave indecisione di Cech. Per i Gunners è il secondo ko di fila, ora la vetta della classifica dista 6 punti.



Anfield Road in delirio per il Liverpool che, vendicandosi della sconfitta ai rigori di domenica nella finale di Capital One Cup, rifila un secco 3-0 al Manchester City: di Lallana, Milner e Firmino le reti del trionfo dei Reds. Notte da incubo invece per i Citizens che incassano la terza sconfitta consecutiva in Premier e vengono agganciati al quarto posto dallo United di Van Gaal che, battendo 1-0 il Watford grazie a una rete di Mata nei minuti finali, torna in piena corsa per un posto in Champions. Completa il quadro di giornata il successo di misura dello Stoke City sul Newcastle: decisivo l'ex interista Shaqiri.