Premier League, Aston Villa in crisi: un ragazzino chiama Mourinho

15:11 - La richiesta del piccolo tifoso dei Villans non è stata esaudita però Jude, tornato a casa da scuola, ha trovato una sorpresa: la foto del suo idolo autografata. Ora non è proprio il momento, e forse non lo sarà mai, per Mourinho di allenare l'Aston Villa: la squadra ora è senza manager, Paul Lambert è appena stato esonerato dopo quasi tre anni di panchina e i bordòcelesti navigano nelle torbide acque della retrocessione.

"Caro signor Mourinho, mi chiamo Jude. Ho sei anni e tifo Aston Villa. Sei il mio allenatore preferito, potresti guidare il Villa e portare con te Costa? Abbiamo bisogno di aiuto". Ecco l'appello del giovane tifoso dei Villans.

Il padre del ragazzino ha parlato al al Birmingham Mail del regalo ricevuto da suo figlio: "Quando è tornato a casa da scuola, si è trovato una bella sorpresa. Mourinho gli ha inviato una sua foto autografata che ora è già appesa in camera. Mio figlio non l’avrà convinto a venire all’Aston Villa, ma almeno sappiamo che la lettera è stata letta. Magari gli ha messo in testa l'idea di allenare il Villa un giorno".

Difficile, se non impossibile, vedere un giorno Mourinho sulla panchina dei Villans, ma come molti dicono nel calcio tutto può succedere.