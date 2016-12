Premier: l’Everton gela il Liverpool, ad Anfield è 1-1

18:42 - Finisce 1-1 ad Anfield Road il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. In vantaggio al 65’ grazie a una punizione conquistata da Balotelli e magistralmente trasformata da Gerrard, i Reds sfiorano il raddoppio con una traversa di SuperMario e subiscono il pareggio beffa al 91’ quando Jagielka, su una corta respinta della difesa del Liverpool, trova un gol incredibile dai venti metri con un destro che si infila sotto l’incrocio dei pali.

L’Everton non espugna Anfield Road dal 1999, ma la squadra di Martinez fa ben poco per sfatare il tabù. Fin dai primi minuti è il Liverpool a schiacciare il piede sull’acceleratore costringendo subito Howard agli straordinari, prima su una punizione di Balotelli poi su un colpo di testa a botta sicura di Lallana sul corner successivo (10’). Si gioca a una porta sola. Prima del riposo Super Mario manca la deviazione di testa da due passi (32’), poi Sterling spara addosso a Howard da ottima posizione (44’). Il fortino dell’Everton crolla a inizio ripresa. Balotelli si procura un’invitante punizione dal limite: sul pallone va Gerrard che con un destro a giro sorprende Howard (per la verità non impeccabile). Siamo al 65’ e i tifosi dei Reds possono legittimamente sfogare tutta la loro gioia per un vantaggio meritatissimo. E due minuti dopo il 2-0 sembra cosa fatta: Sterling va via sulla sinistra e crossa a centro area per Balotelli che, da due passi, colpisce la traversa. L’Everton fa poco o nulla per rimettere in piedi la gara. All’88’ finisce la partita di Balotelli, sostituito da Lambert. E al 91’ succede l’incredibile. Su una corta respinta della difesa del Liverpool, Jagielka lascia partire un destro di prima intenzione che finisce sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Mignolet per il gol dell’1-1. Barry, di tacco in pieno recupero su punizione di Baines, potrebbe addirittura regalare il 2-1 all’Everton, ma sarebbe stato davvero troppo. Il derby del Merseyside finisce in parità, ma per il Liverpool ha il sapore di una sconfitta.