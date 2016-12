Premier, l'Arsenal vince e vola in testa

Gol e spettacolo anche nelle gare delle 16 con i successi chiave dello Stoke contro l'Everton (4-3) e del Tottenham che batte il Watford 2-1, volando così momentaneamente al terzo posto.



Match fantastico quello vinto dai Potters: prima è Shaqiri a portare avanti per due volte gli ospiti sbloccandosi finalmente in Premier League (sensazione il lob con cui lo svizzero beffa Howard al 45'), ma all'ex Inter risponde per due volte Lukaku (reti al 22' e al 64', agganciato Vardy in vetta alla classifica dei cannonieri con 15 reti). Il belga avvia anche l'azione del 3-2 Toffees firmato Deulofeu, ma nei dieci minuti finali sale in cattedra lo Stoke: prima la botta da centro area di Joselu per il 3-3, poi un fallo da rigore di Stones su Arnautovic che l'attaccante austriaco va a trasformare in oro.



Stoke che sale a quota 29 punti, a -6 dal Tottenham che non sbaglia nemmeno la trasferta di Vicarage Road: contro il Watford non basta il vantaggio iniziale di Lamela (1-1 del nigeriano Ighalo), e quindi la squadra di Pochettino si affida al tacco magico di Son Heung Min (87') per centrare il terzo successo di fila e infilarsi lassù tra Manchester City e Arsenal con 35 punti. Il Norwich si allontana dalle zone bollenti della classifica grazie al 2-0 sull'Aston Villa di Garde (sempre più ultimo con 8 punti), mentre rimane terzultimo il Newcastle dopo il ko di misura per mano del West Bromwich. Punticino prezioso per il Crystal Palace, grazie allo 0-0 contro lo Swansea.