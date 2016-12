Premier: l'Arsenal ribalta Ranieri, colpo Tottenham

ARSENAL-LEICESTER 2-1All'Emirates Stadium l'Arsenal batte 2-1 in rimonta la capolista Leicester e tiene aperta la caccia al titolo. I Gunners iniziano forte e sfiorano il vantaggio con Sanchez di testa. La replica delle Foxes è affidata a Vardy che incorna ma Cech è supera e devia. Prima della mezz'ora i padroni di casa ci provano ancora con Sanchez mentre al 39' Cech è ancora magistrale sul tiro a giro di Kantè. Prima di rientrare negli spogliatoi la gara si sblocca: Monreal sgambetta Vardy in area e per l'arbitro è rigore. Lo stesso bomber del Leicester va sul dischetto e spiazza il portiere per l'1-0.



Nella ripresa è un monologo dell'Arsenal che comprime il Leicester nella propria metà campo, a maggior ragione dal 54' perchè gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Simpson che incasa due gialli nel giro di 5 minuti. Ranieri è costretto a togliere Mahrez per rafforzare la difesa con Wasilewski ma i Gunners non allentano la pressione. Al 70' però il pareggio arriva e lo firma Walcott che di destro capitalizza la torre di Giroud e trafigge Schmeichel per l'1-1. Il gol aumenta ancor di più l'inerzia dell'Arsenal, spinta da tutto l'Emirates Stadium.



Sanchez e Ramsey peccano di precisione, Mertesacker è sfortunato mentre all'88' Schmeichel è un muro, miracoloso, nell'allungarsi e respingere il destro a botta sicura di Giroud. Il Leicester non riesce più a uscire, Schmeichel è super nell'anticipare Ramsey e al 94', nell'ultimo minuto di recupero, la formazione in maglia blu deve inchinarsi. Punizione di Ozil per fallo ingenuo di Wasilewski, palla nel mucchio e stacco di Welbeck che tocca quanto basta il pallone per mandarlo in rete. L'ex attaccante del Manchester United, entrato all'83', fa esplodere l'Emirates e la gioia di Wenger. Per Ranieri e il Leicester un colpo al cuore dopo una gara gagliarda e di grande generosità. In classifica le Foxes restano in testa con 53 punti ma l'Arsenal è lì, secondo a 51.