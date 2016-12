Premier: l'Arsenal non si ferma più, ottava vittoria

21:25 - L'Arsenal è inarrestabile. I Gunners, nella 32.a giornata di Premier League, si impongono 1-0 sul campo del Burnley e ottengono così l'ottava vittoria consecutiva grazie alla quale balzano a -4 dalla capolista Chelsea. Al Turf Moor decide la rete di Ramsey che avvicina i londinesi allo strepitoso filotto di nove vittorie datato 2004. Sorride pure il Southampton che batte 2-0 l'Hull con gol di Pellé, mentre il Tottenham cade in casa con l'Aston Villa.

L'Arsenal fa capire subito chi comanda e schiaccia il Burnley nella sua metà campo: Sanchez va due volte vicino al gol, ma al minuto 12 è Ramsey a sbloccare il risultato al termine di un batti e ribatti scaturito da un tiro di Ozil respinto da Heaton. Una rete che non piega i padroni di casa, sempre volenterosi però poco lucidi in zona gol: Trippier ci prova, ma Ospina è attento.

Nella ripresa la musica non cambia un granché: i Gunners fanno la partita, ma le fiammate del Burnley fanno più paura. Barnes e Ings impegnano ancora il portiere colombiano, mentre Boyd al 70' lo grazia lisciando la sfera tutto solo in mezzo all'area. Sanchez e Welbeck non riescono a chiudere la pratica, ma al triplice fischio al formazione di Wenger può comunque festeggiare.

Sono serviti invece 112 giorni a Graziano Pellé per ritrovare la via del gol: assist di Schneiderlin e mancino da centro area che blinda il 2-0 del Southampton sull'Hull. I Saints, che si erano portati in vantaggio col rigore di Ward-Prowse, salgono al quinto posto, a -5 dalla zona Champions. Rischia di rimanere fuori dall'Europa invece il Tottenham che perde 1-0 in casa con l'Aston Villa e scivola settimo: Benteke piega gli Spurs. Momento d'oro per il Crystal Palace che si impone 4-1 sul campo del Sunderland e trova il quarto successo consecutivo: tripletta per lo scatenato Bolasie.

Finiscono 1-1 sia Swansea-Everton (Lennon e Shelvey) che West Ham-Stoke (Cresswell e l'ex Inter Arnautovic), mentre fa il colpaccio il fanalino di coda Leicester che batte 3-2 in extremis il West Bromwich e adesso - grazie alla seconda vittoria di fila - inizia a sognare una clamorosa salvezza.