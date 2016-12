Premier: l'Arsenal distrugge il Manchester United

Va all' Arsenal il big match dell'ottava giornata di Premier League . All'Emirates Stadium la squadra di Wenger travolge 3-0 il Manchester United: tre reti in venti minuti per i Gunners (doppietta di Sanchez e gol di Ozil), che agganciano proprio i Red Devils a quota 16 in classifica, a due punti dal City capolista. Termina invece 1-1 un emozionante derby di Liverpool : tutto nel primo tempo, al vantaggio dei Reds con Ings risponde l'Everton con Lukaku.

E' uno strepitoso Alexis Sanchez a guidare l'Arsenal alla riscossa dopo la brutta sconfitta casalinga di Champions contro l'Olympiacos: il cileno è perfetto già al 6', quando su cross basso di Ozil batte De Gea col tacco per l'1-0. Passano meno di 60 secondi e lo stesso Ozil fa 2-0 con un piattone perfetto al termine di un contropiede fulmineo di Walcott. Gara chiusa al 19', quando Sanchez vince un rimpallo con il non perfetto Darmian e spara a salve per il 3-0 che stende Van Gaal. Per il titolo c'è anche l'Arsenal, il Manchester United stecca invece il primo big match in esterna della sua stagione. Tensione alle stelle e tante emozioni nel derby di Liverpool: a Goodison Park i Reds non riescono a rilanciarsi dopo un avvio di stagione balbettante e vengono fermati da un Everton che resta davanti di un punto in classifica. Tra accenni di rissa ed occasioni sventate, la gara si decide in cinque minuti a fine primo tempo: al 41' Ings porta avanti gli ospiti con un bel colpo di testa su assist di Milner; al 46' Lukaku fissa l'1-1 scaraventando in rete dopo un comico rinvio di Can addosso a Skrtel. L'Everton sale a 13 punti e continua a passeggiare a braccetto con il Tottenham, che non va oltre il 2-2 in casa dello Swansea. Il Liverpool, invece, sale a 12 ma non riesce proprio a convincere.