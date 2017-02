Premier: l'Arsenal chiama, lo United risponde

Prosegue la corsa ai posti che valgono la Champions League. La 25esima giornata di Premier si apre col successo interno dell'Arsenal per 2-0 sull'Hull City, poi arriva la replica del Manchester United di Mourinho che ad Old Trafford supera con lo stesso risultato, 2-0, il Watford di Mazzarri. Colpo esterno del Southampton che vince 4-0 sul campo del Sunderland fanalino di coda: doppietta per l'ex napoletano Manolo Gabbiadini.