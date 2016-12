Premier, incontro tra le 5 big. Addio alla Champions? "No, non è così"

Questa nuova competizione europea nasce da un'idea di Stephen Ross , proprietario della franchigia NFL dei Miami Dolphins , il quale avrebbe organizzato il meeting, tenutosi in un hotel di Londra. A differenza della Champions League e dell'Europa League, il formato del nuovo super torneo europeo prevederebbe l'accesso automatico senza qualificazione, in cui le squadre inglesi affronterebbero altre otto compagini europee. La ragione principale di questo possibile distacco delle squadre inglesi riguarderebbe la mancanza di introiti assicurati dalla coppa dalle grandi orecchie, per via della probabile partecipazione alla competizione di Leicester e Tottenham , finora rispettivamente prima e seconda forza della Premier League.

L'UEFA: NOVITA' SOLO DAL 2018L'Uefa è al corrente della riunione fra i rappresentati di cinque grandi club inglesi che vorrebbero modificare la Champions League (o creare una competizione alternativa) ma ''non abbiamo alcun commento da fare su questo incontro specifico'', ha precisato il servizio stampa dell'Uefa. I dirigenti di Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool si sono riuniti con rappresentati del miliardario americano Stephen Ross, il quale organizza la International Champions Cup, torneo amichevole estivo, ha svelato il quotidiano The Sun. "Da alcune settimane vi erano voci su un possibile incontro'", ha spiegato all'Ansa il portavoce dell'Uefa. "Tuttavia, i contratti per Champions League ed Europa League sono firmati fino al 2018, quindi fino a quella data, non vi sarà alcuna modifica nelle coppe europee". Ciò non significa che le competizioni non possano cambiare in seguito. ''Siamo costantemente in discussione con i club, le televisioni ed i nostri partner commerciali per esaminare la situazione delle coppe europee e cercare la formula migliore per tutti. Tuttavia, ripetiamo che un eventuale riforma non potrà avvenire prima della stagione 2018-2019'', ha concluso l'ufficio stampa Uefa.