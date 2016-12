Premier: il Watford ferma il Chelsea, festa Everton

Hiddink manda in campo il suo Chelsea con il consueto 4-2-3-1 inserendo Willian, Fabregas e Oscar alle spalle di Diego Costa. I padroni di casa sfiorano il vantaggio al 28' con un colpo di testa di Prodl parato da Courtois. Il portiere dei Blues risponde un minuto dopo alla grande conclusione di Capoue. Diego Costa ci prova al 32' ma il suo destro viene deviato di un soffio in angolo. A inizio ripresa il Chelsea sfiora il vantaggio con una gran botta di Mikel respinta da Deeney. L'ex romanista Cholevas sbaglia da ottima posizione calciando sull'esterno della rete la palla servita da Deeney. Negli ultimi minuti sale in cattedra il portiere del Watford, Gomes, che salva prima sul destro da fuori area di Oscar, poi su Ivanovic ed infine su Hazard. Il Chelsea non riesce a sfondare il muro degli Hornets e porta a casa un solo punto che non serve praticamente a nulla.



Tutto facile, invece, per l'Everton che si impone 3-0 sul Newcastle al Goodison Park. I padroni di casa passano in vantaggio al 23' con un bellissimo destro a incrociare da fuori area. Il raddoppio arriva soltanto all'88' su rigore trasformato da Barkley e concesso per fallo del neo-entrato Aarons su Lennon. In pieno recupero ecco il tris ancora dagli undici metri con Barkley che è freddissimo a siglare la doppietta personale.