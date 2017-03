Premier: il Tottenham vola, il Manchester City non sbaglia e resta in scia

Il Tottenham batte 3-2 l'Everton a White Hart Lane e consolida il secondo posto in classifica portandosi momentaneamente a -7 dal Chelsea, impegnato nel Monday Night sul campo del West Ham. A trascinare gli uomini di Pochettino è il solito Kane, autore di una doppietta. A segno anche Alli. Non sbaglia il Manchester City che, sul campo del Sunderland fanalino di coda, si impone 2-0 con un gol per tempo: la sblocca Aguero, la chiude Sané.