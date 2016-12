Premier: il Southampton batte e supera lo United, Arsenal ok

19:41 - Il Southampton sbanca l'Old Trafford e torna ad essere la terza forza della Premier. I Saints, nell'ultima gara della 21.a giornata, battono 1-0 il Manchester United e lo scavalcano in classifica: decide Tadic al 69' sugli sviluppi di un palo colpito da Pellè, una rete che condanna i Red Devils al secondo ko interno stagionale. In quinta posizione invece sale l'Arsenal che non ha problemi con lo Stoke: all'Emirates è 3-0, doppietta per Sanchez.

IL MATCH DELL'ARSENAL Reduce dal ko proprio sul campo del Southampton, l'Arsenal parte forte in cerca del riscatto. Begovic si salva su Sanchez e Rosicky, ma nulla può al minuto 6 sul colpo di testa di Koscielny che sfrutta l'assist proprio di Sanchez. Dopo venti minuti in apnea lo Stoke mette il naso avanti, ma nel suo momento migliore viene punita dalla ripartenza dei Gunners: vola sulla sinistra il cileno che rientra sul destro e con un diagonale sul primo palo raddoppia. Ad inizio ripresa è ancora il Nino Maravilla che chiude con una punizione che passa sotto la barriera e sfrutta un'indecisione del portiere dei Potters.

IL MATCH DELLO UNITED

Primo tempo spento a Manchester, dove i padroni di casa fanno tanto possesso palla ma faticano a trovare varchi per impensierire Forster: gli unici squilli sono un tiro di Clyne in apertura e una conclusione di Di Maria in chiusura di frazione, entrambi fuori. Il ritmo si alza nella ripresa e al minuto 69 l'episodio che decide la gara: gran giocata di Pellè che centra il palo, ma la palla arriva a Tadic che non sbaglia. Lo United non subisce il contraccolpo e nel giro di 100 secondi, tra il 78' e il 79', crea le sue due enormi occasioni: è Mata a sbagliare entrambe le volte un tocco facile facile a pochi passi dalla porta. Koeman in panchina tira un sospiro di sollievo: è suo il derby olandese con Van Gaal.