Premier: il Leicester travolge il City, l'Arsenal aggancia la vetta

RANIERI, CHE LEZIONE A PEP

Al King Power Stadium, impiega appena cinque minuti il Leicester per far capire al City che avrà vita davvero dura: al 3' infatti Slimani lancia Vardy che apre le danze con un chirurgico diagonale, e 120 secondi più tardi raddoppia King con un gran destro che si insacca vicino all'incrocio. La squadra di Guardiola va in confusione, i tifosi di casa ritrovano l'entusiasmo della scorsa stagione e non smettono di cantare: così al 21' arriva addirittura il tris delle Foxes ancora con Vardy, abile a scartare Bravo e depositare in rete. Dorme la difesa dei Citizens, ma anche l'attacco di certo non brilla: Kolarov, De Bruyne e Navas spaventano Zieler a cavallo dell'intervallo, ma nessuno riesce a trovare la via del gol. La trova invece ancora Vardy, che completa il suo hat-trick sfruttando un retropassaggio sbagliato di Stones e insaccando dopo aver scartato il portiere. Nel finale la fiammata d'orgoglio degli ospiti porta le firme di Kolarov, con una punizione pennellata all'82', e di Nolito, che tocca in rete al 91' il perfetto cross proprio di Kolarov: troppo tardi però, Claudio Ranieri torna in copertina.



L'ARSENAL NE APPROFITTA E AGGANCIA LA VETTA

Partita in salita per l'Arsenal che al 29' va sotto all'Emirates Stadium: Xhaka entra in maniera scomposta su Allen in piena area e il rigore è inevitabile, dal dischetto Adam è freddissimo e spiazza Cech portando in vantaggio lo Stoke City. I Gunners reagiscono e hanno il merito di trovare il pareggio prima del riposo con Walcott, che insacca sul primo palo un cross dalla destra di Bellerin. E a inizio ripresa la rimonta è completa: lungo lancio di Oxlade-Chamberlain per Ozil che beffa Grant con un delizioso pallonetto di testa. Lo Stoke è in ginocchio e a dargli la mazzata definitiva ci pensa al 75' Iwobi con un diagonale vincente dopo un'azione insistita di Sanchez.



Doppietta per l'ex juventino Llorente che trascina lo Swansea al successo per 3-0 sul Sunderland: apre le danze un rigore trasformato da Sigurdsson, poi lo spagnolo va a segno con una girata di destro sugli sviluppi di un corner calciato dallo stesso Sigurdsson e chiude i conti con una zuccata delle sue su cross dalla sinistra di Montero. Il successo è prezioso per i gallesi che abbandonano l'ultimo posto in classifica dove ora c'è proprio il Sunderland. Vince anche il Burnley che batte 3-2 il Bournemouth, mentre l'Hull City si fa raggiungere all'89' dal Crystal Palace, salvato in extremis da una rete di Campbell.