Premier: il Leicester crolla a Southampton

Si mette male per il Leicester. La squadra di Claudio Ranieri, campione d'Inghilterra in carica, perde 3-0 sul campo del Southampton nel 22esimo turno di Premier League e resta ferma a 21 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Foxes stese dalle reti di Ward-Prowse e di Rodriguez prima dell'intervallo, e del serbo Tadic nel finale. Il Leicester continua a faticare in trasferta dove non vince da 13 gare, dallo scorso aprile.