Premier, il City rischia di restare fuori dalla Champions: Guardiola trema

Il Manchester City è attualmente quarto in classifica in Premier League, con 65 punti, due in più del Manchester United. Ma al City resta solo una partita da giocare, quella contro lo Swansea domenica 15. Lo United, invece, deve recuperare il match con il West Ham, a Londra, martedì sera. Poi, domenica, ospiterà il Bournemouth all'Old Trafford. Con due vittorie Van Gaal porterebbe i Red Devils in Champions proprio a spese del City, in quello che sarebbe un vero e proprio terremoto.



Un'eventualità che lascerebbe il City fuori dalla Champions, consegnando incredibilmente a Guardiola una stagione anomala, alla guida di una squadra in Europa League. Si tratterebbe anche di una rivincita di Van Gaal, più volte vicino ad un esonero. Ma soprattutto porterebbe in paradiso José Mourinho, candidato unico a sostituire il tecnico olandese sulla panchina dello United.



Gli intrecci però sono molteplici e, per il gioco delle combinazioni potrebbe essere coinvolto anche l'Arsenal. La classifica ora recita così: Arsenal terzo a 68, City quarto a 65 e United quinto a 63. Con due vittorie i Red Devils potrebbero salire a 69. In caso di arrivo in parità, in Inghilterra contra la differenza reti. Attualmente l'Arsenal è a +25, il City a +30 e lo United a +13. Quindi, paradossalmente, se l'Arsenal dovesse predere in casa all'ultima contro l'Aston Villa già retrocesso e con le due squadre di Manchester sempre vincenti, i Gunners sarebbero fuori. Ma qui siamo alla fantascienza. Per ora West Ham-Manchester United è la prima partita da guardare con molta attenzione.