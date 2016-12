Premier: il City rialza la testa, 3-0 al West Bromwich

19:52 - Il City rialza la testa dopo l'eliminazione in Champions con il Barcellona. La squadra di Pellegrini batte 3-0 il West Bromwich nella 30.a giornata della Premier e tiene viva la corsa per il titolo. Resta in scia anche l'Arsenal, che passa 2-1 a Newcastle con una doppietta di Giroud. Una tripletta di Kane consente al Tottenham di piegare 4-3 il Leicester. Colpi esterni di Swansea (Stoke battuto 2-1) e Crystal Palace (Aston Villa piegato 1-0).

Si mette subito in discesa la gara del City all'Etihad Stadium. Non sono passati neanche due minuti quando Dawson stende Bony lanciato a rete. L'espulsione ci sta tutta, ma l'arbitro prende un abbaglio mostrando il cartellino rosso a McAuley. Con l'uomo in più il City colleziona una palla gol dietro l'altra e sblocca il risultato al 27': Bony arpiona la palla in mezzo a due avversari, si gira e fulmina Myhill con un destro sotto la traversa. Un'incomprensione tra Olsson e Myhill spiana la strada a Fernando per il 2-0 al 40': il terzino disturba l'uscita del portiere e il centrocampista brasiliano deve solo spingere la palla in rete con la porta spalancata. Silva chiude i conti al 77': lo spagnolo trova la deviazione vincente sotto porta sul destro di Jovetic dal limite. Il City sale a 61 punti e torna a muovere la classifica dopo il ko con il Burnley di sette giorni fa, mentre il West Brom resta inchiodato a 33 ma conserva un margine rassicurante sulla zona retrocessione.L'Arsenal risponde al City andando a vincere 2-1 in casa del Newcastle. I Gunners infilano la sesta vittoria consecutiva in Premier grazie alla doppietta di Olivier Giroud. L'attaccante francese colpisce 24' deviando sotto porta una punizione calciata da Cazorla e 'sporcata' da Welbeck, e si ripete al 28': Giroud anticipa i difensori sul calcio angolo calciato dal centrocampista spagnolo e di testa mette dentro il 2-0. I padroni di casa riaprono i giochi al 48' con Sissoko (destro vincente dal dischetto su cross di Cabella) ma non riescono a completare la loro rimonta. L'Arsenal vola a 60 punti e resta a -1 dal City.

Southampton e Tottenham continuano a braccetto la loro marcia. La squadra di Koeman si impone 2-0 sul Burnley (gol di Long e autorete di Shackell), mentre gli Spurs riescono a spuntarla sul Leicester di Cambiasso grazie al solito Harry Kane, autore di tre gol nel 4-3 finale.