Premier: il City piega lo Swansea, cinquina Liverpool

Al Liberty Stadium il City passa in vantaggio col solito Aguero che, pescato da Sagna, trova l'angolino basso e beffa Fabianski. Al 13' però lo Swansea pareggia con uno straordinario destro sul secondo palo di Llorente, al primo gol stagionale. I Citizens faticano a trovare spazi ma tornano di nuovo avanti a inizio ripresa con un rigore (molto dubbio) trasformato dal Kun e concesso sul contatto veniale tra Van der Hoor e De Bruyne. A chiudere i conti ci pensa Sterling che salta l'ultimo uomo e trafigge Fabianski sul suo palo. Il City, a quota 18, è ancora a punteggio pieno mentre lo Swansea è fermo a 4 con Guidolin a rischio esonero.



Il Tottenham tiene il passo del City vincendo la terza gara di fila e portandosi a 14 punti. Al Riverside Stadium dopo solo 7 minuti Son Heung-Min sblocca il match con una conclusione imparabile angolata. Il coreano raddoppia con un altro gran tiro dalla distanza. Il Middlesbrough accorcia al 65' con Gibson che incorna la punizione di Downing. Gli Spurs resistono nel finale e si confermano secondi, i padroni di casa sempre in posizione pericolante a 5.



Tutto fin troppo semplice invece per il Liverpool che ad Anfield rifila una manita all'Hull grazie alle reti di Lallana, Mané, Coutinho e doppietta su rigore di Milner. Gli ospiti giocano in 10 quasi un'ora per il rosso diretto estratto all'indirizzo di Elmohamady che para il tiro di Coutinho in occasione del primo penalty. I Reds salgono così a 13 punti e agganciano l'Everton sconfitto 1-0 in casa del Bournemouth per un gol di Stanislas in apertura. Il Crystal Palace batte 3-2 il Sunderland in trasferta mentre finisce in parità (1-1) Stoke City-West Brom.