Premier: il Chelsea vince a fatica, lo United Mata il Liverpool

19:31 - Un lampo di Remy regala al Chelsea la vittoria sul campo dell'Hull. I Blues, nella 30.a giornata di Premier, soffrono più del previsto ma alla fine si impongono 3-2 e tornano a +6 sul City: Hazard e Costa spingono i londinesi, poi recuperati da Elmohamady ed Hernandez, ma al 77' ci pensa il francese. Ad Anfield Road invece colpo del Manchester United che batte 2-1 il Liverpool con la doppietta di Mata: follia di Gerrard, entra e si fa espellere.

LA CRONACA DI LIVERPOOL-UNITED

Il risultato si sblocca al 14': Fellaini serve Mata che ruba il tempo a Moreno e trafigge Mignolet con un diagonale rasoterra che si infila sul palo più lontano. E a inizio ripresa la partita, già complicata, diventa ancora più in salita per il Liverpool: Gerrard, entrato in campo da pochi secondi al posto di Lallana, commette un brutto fallo di reazione su Herrera e rimedia il cartellino rosso diretto lasciando i suoi in dieci per tutta la ripresa. Lo United gioca ordinato e al 59' trova il 2-0: Mata triangola con Di Maria e fulmina Mignolet con una spettacolare mezza rovesciata di sinistro.

Rodgers getta nella mischia Balotelli e Super Mario ci mette due minuti a farsi ammonire (67', fallo su Jones). La partita sembra in ghiaccio ma al 69' il Liverpool la riapre grazie a un gol di Sturridge su assist di Coutinho: De Gea, trafitto sul primo palo, non è esente da colpe. Nell'ultimo quarto d'ora lo United amministra il vantaggio senza correre altri rischi. Anzi, nei minuti di recupero Blind si procura un rigore (fallo di Can) ma Rooney si fa parare il tiro da Mignolet. Finisce 2-1 per i Red Devils.



LA CRONACA DI HULL CITY-CHELSEA

Al KC Stadium è il Chelsea a partire fortissimo, tanto che dopo dieci minuti la partita sembra già in archivio: al 2' magia di Hazard che con un mancino dal limite trova l'angolino, mentre al 9' - dopo che Hernandez si era divorato il possibile pareggio - Diego Costa raddoppia con un destro sul palo più lontano.

La partita però è ben lontana da andare in archivio e tra il 25' e il 27' l'Hull pareggia: prima Elmohamady accorcia anticipando sul secondo palo Felipe Luis, poi l'ex Palermo Hernandez approfitta di un clamoroso malinteso tra Ivanovic e Courtois e pareggia il conto.

Il Chelsea, dopo un avvio super, sparisce dunque dal campo e non vi rientra nemmeno dopo l'intervallo con la ramanzina di Mourinho. Al 64' infatti Courtois si fa perdonare la frittata del primo tempo con tre miracoli consecutivi su Elmohamady, Ramirez e Livermore: l'Hull è vivo e sogna di portare a casa l'intera posta, fondamentale per allontanarsi dalla zona salvezza. Al 74' però si fa male Diego Costa e lo Special One fa entrare l'uomo giusto al momento giusto: Remy, che si fionda sul cross di Willian e la prima palla che tocca la butta dentro, beffando un non impeccabile McGregor.