Premier: il Chelsea stende l'Arsenal, Guidolin fa festa

Va al Chelsea il big match della 23esima giornata di Premier League. All'Emirates Stadium i Blues vincono 1-0 con un gol di Diego Costa il derby londinese con l'Arsenal, ridotto in 10 dal 18' per l'espulsione di Mertesacker. I Gunners restano secondi insieme al City con 44 punti, 3 in meno del Leicester . La squadra di Hiddink si porta a quota 28. Lo Swansea di Guidolin (per la prima volta in panchina) vince 2-1 in casa dell'Everton.

DIEGO COSTA FA PIANGERE WENGER Consolidato 4-2-3-1 per Hiddink con Oscar, Fabregas (grande ex dell'incontro) e Willian alle spalle di Diego Costa. Modulo speculare per l'Arsenal di Wenger che schiera Walcott, Ozil e Campbell dietro a Giroud. Al 19' i Gunners restano in 10 uomini : rosso diretto estratto all'indirizzo di Mertesacker per fallo da ultimo uomo su Diego Costa . Quattro minuti dopo il brasiliano naturalizzato spagnolo porta avanti i Blues anticipando Cech (altro ex del match) in uscita su cross teso di Ivanovic. Il portiere dell'Arsenal si riscatta al 42' quando riesce a deviare un tiro a botta sicura dello stesso numero 19 Blues. Un minuto dopo Monreal salva sulla linea il colpo di testa di Ivanovic su angolo di Fabregas mentre Flamini nel recupero spara alto da ottima posizione il cross di Ramsey. Nella ripresa l'Arsenal va a caccia del pari e al 64' confeziona una clamorosa occasione con Sanchez che, dopo un errore di Courtois, liscia la sfera graziando i Blues. Nel finale i Gunners si gettano in avanti alla ricerca dell'1-1 e si espongono alle ripartenze del Chelsea che però non riesce a concretizzare. La squadra di Hiddink tiene comunque il risultato e porta a casa 3 punti preziosi dopo due pareggi consecutivi. Stop pesante per l'Arsenal che perde la possibilità di agganciare ancora una volta in testa il Leicester di Ranieri .

SWANSEA, ESORDIO SUPER PER GUIDOLINGuidolin si siede per la prima volta sulla panchina dello Swansea al Goodison Park di Liverpool e centra il successo per 2-1 sull'Everton. La formazione gallese passa in vantaggio al 17' con un rigore trasformato da Sigurdsson e concesso per fallo di Howard su Ayew. I Toffees pareggiano subito i conti con un'autorete di Cork che infila nella sua porta una splendida deviazione col tacco di Barry. In meno di 28 minuti l'Everton perde prima Besic e poi Mirallas per problemi fisici e al loro posto Martinez manda in campo Cleverley e Pienaar. Lo Swansea approfitta del momento di difficoltà e torna in vantaggio al 34' con tiro di André Ayew sporcato da Stones. Nella ripresa non viene assegnato un rigore all'Everton per fallo di mano di Taylor, lo Swansea si copre e rischia pochissimo. Per Guidolin seconda vittoria consecutiva alla guida dei gallesi: la prima vissuta in tribuna contro il Watford e la seconda in panchina oggi. Lo Swansea sale a 25 punti in classifica, allontanandosi definitivamente dalla zona retrocessione. L'ex tecnico dell'Udinese ammette la sua gioia al termine del match: "Sono molto contento. Lavorare in Inghilterra era il mio sogno e partire con un successo è fantastico. Questi dieci giorni sono stati un susseguirsi di emozioni. Questa vittoria è molto importante per lo Swansea e per me rappresenta sicuramente qualcosa di speciale".