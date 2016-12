Premier: il Chelsea riparte, ma il City non molla

23:33 - Riprende la marcia del Chelsea in Premier. La squadra di Mourinho, dopo il ko di sabato scorso, si rialza e batte 2-0 l'Hull City a Stamford Bridge: le reti di Hazard e Diego Costa tengono i Blues in vetta alla classifica a +3 sul Manchester City, vittorioso 1-0 a Leicester grazie al gol di Lampard. Quarta sconfitta di fila per il Southampton di Pellè, battuto 1-0 dal Burnley e raggiunto al quinto posto dall'Arsenal che supera 4-1 il Newcastle.

Ha vita facile il Chelsea che contro l’Hull City sblocca il risultato già al 7’: cross di Oscar e imperioso stacco aereo di Hazard che insacca alle spalle di McGregor. La gara dell’Hull, già complicata, diventa proibitiva al 60’ quando Huddlestone lascia i suoi in dieci dopo essere espulso per un fallaccio su Filipe Luis. Otto minuti più tardi il Chelsea chiude la partita: palla dentro di Hazard per Diego Costa che in diagonale firma il definitivo 2-0.



Non molla il Manchester City che, dopo avere eliminato la Roma in Champions, coglie un’altra importante vittoria esterna: l’1-0 sul campo del Leicester di Cambiasso porta la firma di Lampard, a segno al 40’ con un tocco di sinistro da due passi su assist di Nasri. In caduta libera il Southampton di Pellè, battuto 1-0 sul campo del Burnley. I Saints hanno l’occasionissima di passare in vantaggio al 60’ ma Tadic si fa parare un rigore da Heaton. Il Burnley trova il gol che vale i tre punti con Barnes al 73’. Per il Southampton, fermo al quinto posto, è la quarta sconfitta di fila dopo quelle con City, Arsenal e United. Finiscono 1-1 Crystal Palace-Stoke City e Sunderland-West Ham, mentre il West Ham batte 1-0 l’Aston Villa (in dieci dal 22’ per l’espulsione di Richardson) grazie a un gol di Gardner al 72’.

Partita a senso unico all'Emirates dove l'Arsenal vuole vendicare il ko con lo Stoke. Passano 9 minuti e Mertesacker colpisce la traversa con un colpo di testa su corner di Oxlade-Chamberlain. Al quarto d'ora la pressione dei Gunners trova lo sbocco giusto: cross di Sanchez e stacco aereo perfetto di Giroud che spedisce la sfera vicino all'incrocio. Il Newcastle non reagisce, eccezion fatta per un salvataggio di Gibbs su Guaffran. I londinesi in compenso continuano a macinare occasioni e nella ripresa arrotondano il risultato: prima (54') Cazorla entra come un treno in area avversaria e sigla con un mancino incrociato, poi (58') ancora Giroud inventa un super gol con l'esterno mancino su cross da destra di Bellerin. Il colpo di testa di Perez al 63' sulla punizione di Colback avvicina il Newcastle ma è un fuoco di paglia. Nel finale (88') c'è tempo per la doppietta personale anche di Cazorla che realizza il rigore concesso per l'atterramento di Welbeck.