23 agosto 2015 Premier: il Chelsea riparte, il City non si ferma I Blues soffrono ma trovano il primo successo: 3-2 al Wba. I Citizens si impongono 2-0 in casa dellʼEverton e restano a punteggio pieno

Il Manchester City non si ferma, il Chelsea vince e riparte. Nella terza giornata di Premier i Citizens battono 2-0 a domicilio l'Everton e restano così in vetta a punteggio pieno: segnano Kolarov e Nasri. Soffrono invece i Blues di Mourinho, ma superano 3-2 il West Bromwich (in gol Pedro, Diego Costa e Azpilicueta) e centrano il primo successo in campionato. Finisce a reti inviolate il match tra il Watford di Diamanti e il Southampton di Pellè.

CHELSEA, SUBITO PEDROIl diluvio del The Hawthorns sveglia dunque il Chelsea. Mourinho, reduce da una settimana di aspre critiche, manda in tribuna Oscar, Ramires e Cuadrado (distratti dalle voci di mercato) e schiera Hazard, Willian e il debuttante Pedro alle spalle di Diego Costa, con Falcao ancora in panchina. A partire forte sono però i padroni di casa, che al quarto d'ora sbagliano un calcio di rigore causato da un intervento avventato di Matic: Morrison spara una botta centrale, Courtois manda in angolo coi piedi.



Il Chelsea si scuote e trova il vantaggio al 20', quando Pedro s'incunea nella difesa del West Bromwich e, complice una deviazione, mette all'angolino basso col sinistro. Passano dieci minuti e ancora l'ex Barcellona calcia dalla destra, Diego Costa s'inserisce e raddoppia. Al 35' Morrison si fa perdonare scaraventando in rete su assist in rovesciata del venezuelano Rondon, ma al 42' Azpilicueta sfrutta una sponda di petto dello stesso Diego Costa per trovare il 3-1.



Ripresa di estrema sofferenza per i Blues, che al 54' restano in dieci per fallo da ultimo uomo di un impacciato Terry. Il West Bromwich ci crede e accorcia le distanze ancora con Morrison, autore di un gran colpo di testa all'incrocio su cui Courtois non può nulla. Mourinho tira i remi in barca inserendo Cahill per Willian e Mikel per Pedro: arriva la prima vittoria stagionale dopo un avvio disastroso, il Chelsea recupera 2 punti al Manchester United e torna a respirare aria pulita.