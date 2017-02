Premier: il Chelsea rallenta, il Leicester sprofonda

Sorpresa allo stadio Turf Moor di Burnley dove la squadra di casa ferma sull'1-1 il Chelsea: con questo pareggio i Blues restano comunque saldamente al comando della classifica con dieci punti di vantaggio sulla coppia formata da Tottenham e Arsenal. Quinta sconfitta consecutiva per il Leicester, battuto 2-0 sul campo dello Swansea: la squadra di Ranieri, che nel 2017 non ha ancora vinto in Premier, resta a +1 sulla zona retrocessione.