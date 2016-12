Premier: il Chelsea piega lo United e ipoteca il titolo

21:50 - Il Chelsea scrive forse la parola fine sulla storia di questa stagione di Premier League. Nella 33esima giornata di campionato i Blues battono 1-0 il Manchester United a Stamford Bridge e volano a +10 in classifica sull'Arsenal, +11 proprio sui Red Devils ipotecando il titolo. A decidere l'incontro è il solito Eden Hazard con un gol siglato nel primo tempo. Si ferma così la corsa degli uomini di Van Gaal dopo 7 vittorie consecutive.

La prima emozione del match capita sul sinistro di Rooney (schierato ancora una volta in mezzo al campo). Al 3', il numero 10 dello United calcia di un soffio a lato da ottima posizione. Il Chelsea gestisce il palleggio in mezzo al campo e passa in vantaggio al 38' con Hazard che, smarcato da uno splendido tacco di Oscar, beffa De Gea infilando la sfera sotto le gambe. Ad inizio ripresa il talentino belga colpisce anche la traversa al termine di un'azione di contropiede innescata da un errore di Herrera. La risposta dello United arriva al 77' quando il sinistro di Falcao sbatte sul palo esterno. In pieno recupero grandi proteste dei Red Devils per un presunto contatto tra Cahill ed Herrera in area ma per l'arbitro è simulazioni. Il Chelsea vince così la quarta gara di seguito e settimana prossima contro l'Arsenal potrebbe mettere la ciliegina sulla torta ad un campionato perfetto.



Nelle altre gare del pomeriggio lo Stoke batte 2-1 il Southampton di Pellè grazie ai gol di Diouf e Adam che ribaltano il vantaggio di Schneiderlin. L'Everton supera 1-0 il Burnley con rete di Mirallas. Il West Brom espugna 2-0 il campo del Crystal Palace mentre il Leicester aggancia l'Hull al 17esimo posto (l'ultimo per la salvezza) in virtù del 2-0 allo Swansea.