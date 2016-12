Premier: il Chelsea è inarrestabile, il City resta in scia

10:47 - Prosegue in Premier la cavalcata del Chelsea. Nella serata che chiude il 14.mo turno, la squadra di Mou batte 3-0 il Tottenham e si porta a 36 punti. Drogba protagonista: assist per Hazard e gol. Di Remy la rete del tris. Tiene il passo il City, che batte 4-1 il Sunderland (doppietta Aguero, Jovetic, Zabaleta) e resta a -6 dai Blues. All'Emirates colpo dell'Arsenal, che batte il Southampton con un gol all'89' di Sanchez. Everton-Hull 1-1.

Reduce tra tre vittorie consecutive, il Tottenham parte forte e al 7' Kane centra la traversa di testa. Senza Diego Costa, squalificato, i Blues faticano a manovrare e gli Hotspurs sono sempre pericolosi con Kane. Ma la squadra di Mourinho non molla e lentamente guadagna metri e alza il ritmo. Hazard sblocca il match al 18' dopo un perfetto uno-due con Drogba, che poi al 21' raddoppia. Nella ripresa il Tottenham prova a reagire, ma la capolista è padrona del campo e congela il risultato grazie al gol di Remy, gettato nella mischia proprio al posto di Drogba.



Il Chelsea corre, ma il City non molla. La squadra di Pellegrini conquista tre punti preziosi in trasferta col Sunderland e resta in scia alla capolista a 30 punti con una bella rimonta. I padroni di casa passano in vantaggio al 19' con un'imbucata di Wickham, ma poi il City riprende in mano la partita pareggiando prima con una fucilata di Aguero al 21' e ribaltando poi la gara con un diagonale di Jovetic al 39'. Nella ripresa gli ospiti dilagano: al 55' Zabaleta firma il tris, poi Aguero gonfia ancora la rete al 71'.



Altra serata amara invece per il Southampton. Dopo la dura batosta contro il City, la banda di Koeman perde 1-0 con l'Arsenal. Il gol partita lo segna Sanchez, che all'89' approfitta di una dormita della difesa e fa esplodere l'Emirates Stadium. Grazie a questa vittoria, l'Arsenal sale a 23 punti e si porta al sesto posto in classifica. Termina in parità infine Everton-Hull. Lukaku al 34' apre le danze, poi Aluko sigla il gol dell'1-1 al 59'.