Premier, Ibra deferito per condotta violenta: rischia 3 turni di stop

Guai in vista per Ibrahimovic: lo svedese è stato deferito dalla Football Association per condotta violenta. Sabato contro il Bournemouth, l'attaccante del Manchester United ha rifilato una gomitata a Ming, gesto non visto dall'arbitro ma ripreso dalle telecamere. Ed è stata proprio la prova tv a incastrare l'ex punta di Inter e Milan. Ibra dovrà dare spiegazioni alla FA e rischia una squalifica di tre giornate. Stop in arrivo anche per Ming.