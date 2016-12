Premier: Hazard-Diego Costa, il Chelsea castiga il Southampton

Non si ferma più il Chelsea di Antonio Conte. La marcia dei Blues procede senza sosta, nella decima giornata di Premier 2-0 senza appello al Southampton. Dopo sei minuti apre Hazard e poi Diego Costa nella ripresa affonda definitivamente i Saints: quarta vittoria di fila per il tecnico italiano, la Premier non è mai stata così aperta. In precedenza l' Everton si divora il West Ham: 2-0 firmato Lukaku e Barkley.

Undici reti realizzate e zero subite nelle ultime quattro giornate di campionato. Gli ingranaggi della macchina di Conte sembrano ormai funzionare a meraviglia, tanto che dopo appena 6' Hazard sblocca il risultato con un'azione delle sue: sterzata sulla linea di fondo e sinistro che sibila sotto le gambe di Forster. Primo tempo in controllo e ripresa ancor più brillante: al 55' Diego Costa riceve da Hazard, prende la mira e calcia a giro impallinando ancora una volta i padroni di casa. Ottava rete in stagione per l'ex Atletico Madrid, capocannoniere della Premier. L'ultimo sussulto al St. Mary's Stadium è la traversa colpita da Davis al 76'. Il Southampton di Puel (prossima avversaria dell'Inter in Europa League) rimane a quota 13 punti, nove lunghezze dietro al Chelsea. Blues a -1 dal terzetto di testa formato da City, Arsenal e Liverpool.