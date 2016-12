Premier: fortuna Liverpool, Qpr battuto

17:21 - Un Liverpool fortunato vince 3-2 sul campo del QPR nell'8a giornata di Premier. I Reds soffrono nel primo tempo, col Qpr che prende due traverse, mentre nella ripresa Balotelli si divora il vantaggio al 60'. L'1-0 per la squadra di Rodgers è un'autorete di Dunne poi la gara esplode nel finale: l'ex napoletano Vargas pareggia due volte dopo il momentaneo 2-1 di Coutinho mentre al 95' Caulker segna nella propria porta il definitivo 3-2.

Il match di Loftus Road vede il Qpr dominare il primo tempo contro un Liverpool impalpabile. La squadra di Redknapp sfiora il vantaggio al 28' quando il destro di Fer a botta sicura, su assist di Zamora, scheggia la traversa e va sul fondo. Al 35' è ancora il legno a dire di no a Fer su colpo di testa mentre Skrtel salva sulla linea sul tap in di Austin. Nella ripresa il Queen's Park Ranhers riparte bene e Mignolet è bravissimo sulla conclusione angolata di Sandro, poi uscito per infortunio. Il Liverpool si scuote al 62': Lallana sfonda in area e scarica il destro, McCarthy si salva e poi Balotelli, con la porta totalmente vuota, conclude malamente alto. Il vantaggio dei Reds è solo rimandato perchè al 67' Dunne insacca nella propria porta deviando il cross basso di Johnson. Nonostante lo svantaggio il Qpr si rigetta in avanti: Mignolet, dopo aver respinto i tentativi di Austin e Traorè, si deve arrendere all'ex napoletano Edu Vargas che insacca da due passi all'87'. Il Qpr non si accontenta e si getta in avanti ma sbaglia perchè il Liverpool ne approfitta per segnare il 2-1 in contropiede, chiuso dal diagonale vincente di Coutinho al 90'. Sembra finita ma non lo è perchè al 92' ancora Vargas firma il 2-2 deviando di testa un calcio d'angolo, con la palla che si infila tra il palo e Gerrard. Il pari sarebbe giusto ma è la giornata del Liverpool perchè al 95', a tempo ormai scaduto, i Reds riescono a ripartire in contropiede dopo una punizione del Qpr e Caulker, sullo slancio, segna nella propria porta nel tentativo di liberare l'assist di Coutinho per Balotelli, autore comunque di una prova insufficiente. Con questo successo i Reds salgono a 13 punti, 9 in meno della capolista Chelsea, mentre il Qpr resta ultimo a 4.