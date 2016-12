Premier: figuraccia Liverpool, ma è Europa League

Nell'ultimo turno di Premier League , il Liverpool colleziona una pessima figura perdendo 6-1 in casa dello Stoke . Un brutto modo di dire addio a Steven Gerrard (unico a segno tra i Reds), ma la sconfitta del Southampton a Manchester contro il City vale comunque l'accesso alla prossima Europa League. Nessuno stravolgimento nelle retrovie: retrocede l'Hull, che non va oltre lo 0-0 con lo United. Van Gaal dovrà affrontare i preliminari di Champions.

Questi i verdetti della Premier League 2014-15: Chelsea campione, Manchester City e Arsenal accedono direttamente alla prossima Champions mentre lo United dovrà passare dai preliminari. In Europa League ci vanno Tottenham, Liverpool e West Ham in virtù del premio fair play, la qualificazione del Southampton è invece condizionata dalla finale di Fa Cup. Qualora l'Aston Villa dovesse vincere contro l'Arsenal si qualificherebbe alla seconda competizione europea, altrimenti ci sarebbero i Saints. Retrocedono invece l'Hull, il Burnley e il Qpr. C'era poco da decidere nell'ultimo turno.

Il Liverpool va incontro ad un massacro sportivo al Britannia Stadium: lo Stoke saluta i suoi tifosi con un sontuoso 6-1 sulla squadra di Rodgers, la cui panchina dopo una simile figuraccia potrebbe cominciare a traballare. Il tecnico dei Reds dice addio nel peggiore dei modi allo storico capitano Gerrard, che chiude comunque con un gol la sua leggendaria carriera in Inghilterra. Per i Potters, invece, vanno a segno Diouf (doppietta), Walters, Adam, N'Zonzi e Crouch. Il Liverpool chiude sesto, alle spalle di un Tottenham che vince 1-0 in casa dell'Everton grazie alla 21esima rete stagionale di Kane (secondo posto in classifica cannonieri alle spalle di Aguero, 26).

Scialbo 0-0 dello United in casa di un Hull che non si sarebbe salvato nemmeno con una vittoria, visto il contemporaneo successo del Newcastle sul West Ham. I Red Devils restano dietro ad un Arsenal che fa festa con un perentorio 4-1 sul West Brom: tripletta di Walcott per preparare al meglio la finale di Fa Cup contro i Villans. A mettere il sigillo sulla Premier League 2014-15 è però il Chelsea, che sconfigge 3-1 il Sunderland grazie al rigore di Diego Costa e alla doppietta di Remy. Mourinho riceve il trofeo in uno Stamford Bridge stracolmo e fa festa con i tifosi.