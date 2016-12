Premier, è l'Arsenal l'anti-Leicester

Emozioni e spettacolo all'Emirates, dove alla fine ad esultare è l'Arsenal che in un colpo solo stacca il Manchester City e si lancia all'inseguimento del sorprendente Leicester. I Gunners non risentono dell'assenza di Sanchez e giocano un primo tempo davvero strepitoso, con grande intensità, mettendo in difficoltà la lenta e impacciata difesa del City e confermandosi implacabili negli scontri diretti. La gara si decide a cavallo della mezzora: de Bruyne spreca una clamorosa palla-gol calciando a lato e un minuto dopo la squadra di Wenger passa con un delizioso destro a giro di Walcott. Gli ospiti accusano il colpo, Campbell e Oezil sono due peperini imprendibili e nel recupero Giroud beffa sotto le gambe Hart imbeccato dal tedesco, sempre più re degli assist.



Pellegrini si gioca la carta Sterling, ma sono i Gunners a sfiorare il tris per due volte con Ramsey: nella prima il centrocampista si fa ipnotizzare da Hart, poi non inquadra la porta dal limite. Scampato il pericolo, Yaya Touré si prende sulle spalle la squadra e all'82' trova il gol che riapre il match con uno splendido sinistro sotto l'incrocio. Il City ci prova in tutti i modi e mette sotto assedio la difesa dei londinesi. Proprio al 90' per poco Giroud non combina la frittata, con un intervento in scivolata al limite su Zabaleta. Per l'arbitro non è rigore e al triplice fischio l'Emirates può esplodere: Ranieri e il suo Leicester non scappano via e rimangono nel mirino dei ragazzi di Wenger alla terza vittoria di fila. Terzo ko nelle ultime cinque partite per i Citizens: segnali che qualcosa non va e la vetta dista ora sei punti.