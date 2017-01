Premier: è grande Everton, il Manchester City sprofonda

Pesantissima sconfitta, la quinta stagionale in Premier League, per il Manchester City che a Goodison Park subisce un'autentica lezione di calcio dall'Everton di Ronald Koeman: i Toffees danno spettacolo e vincono 4-0 grazie alle reti di Lukaku, Mirallas, Davies e Lookman. Il City è poca cosa: reclama un rigore in avvio, poi si scioglie. E ora la classifica si complica terribilmente per gli uomini di Guardiola: il Chelsea di Conte resta a +10.