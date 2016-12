Premier, è Balotelli il più insultato sul web

11:55 - Mario Balotelli ancora una volta protagonista, ma questa volta ne avrebbe fatto davvero a meno. Secondo uno studio condotto dall'associazione per la lotta al razzismo "Kick It Out", l'attaccante del Liverpool è il calciatore più insultato sul web di tutta la Premier League. Dei 134 mila post discriminatori contro calciatori e società, più di 8mila (il 52% a sfondo razzista) sono stati riservati a SuperMario.

Balotelli stacca di gran lunga Danny Welbeck (1.700, 50% di stampo discriminatorio) e Daniel Sturridge (1.600). A livello di club, invece, in testa c'è il Chelsea di Mourinho (20.000 post offensivi) davanti a Liverpool (19 mila), Arsenal (12 mila), Manchester United e Manchester City (11 mila a testa). SuperMario, per fortuna in maniera scherzosa, è stato preso di mira anche dai tifosi di Arsenal e Manchester United, che hanno lanciato su Twitter l’hashtag #VoteBalotelli per fare in modo che l’attaccante ex Milan venga votato come miglior giocatore dell'anno del Liverpool e possa così essere incoronato nella serata di gala del 19 maggio alla Liverpool Echo Arena.



Il tentativo di "trucco" dei dispettosi tifosi è reso possibile dal fatto che per esprimere la propria preferenza è sufficiente inserire un indirizzo e-mail. La rete si è scatenata.