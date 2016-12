Premier, Conte: "Chelsea in testa? Non me lo aspettavo"

Antonio Conte ha parlato prima del ko dell'Arsenal contro l'Everton. In testa era e in testa, però da solo, è rimasto. Ora l'opportunità di allungare: il Chelsea affronta il Sunderland andando alla ricerca della decima vittoria consecutiva in Premier. Ma il tecnico italiano tiene un low profile: "Noi in vetta? Non me l'aspettavo, non perché non ho fiducia nella mia squadra ma perché so che questo campionato è duro e in ogni partita devi dare tutto. Speriamo di continuare così, ma non posso essere certo che questo possa accadere, mentre so che il campionato sarà ancora duro e lungo".