Premier: City e Arsenal non sbagliano, United bloccato e Ranieri terzo

City e Arsenal non sbagliano e allungano in vetta. Nell'undicesima giornata di Premier, i Citizens soffrono ma stendono il Norwich 2-1 grazie ad un rigore nel finale di Tourè , restando così in testa a pari punti con i Gunners , vittoriosi 3-0 in casa dello Swansea. Si stacca a -4 il Manchester United, bloccato sullo 0-0 dal Crystal Palace e scavalcato al terzo posto dal sorprendente Leicester di Ranieri, che vince 3-2 sul campo del West Bromwich.

All'Etihad il City deve soffrire più del previsto per piegare la resistenza dell'ostico Norwich: dopo oltre un'ora senza reti, apre le marcature un colpo di testa di Otamendi sul corner calciato da de Bruyne. A sette minuti dalla fine Hart la combina grossa sbagliando la presa su un innocuo cross e regalando a Jerome la palla del momentaneo pareggio. All'89', però, anche il suo collega Ruddy fa la frittata uscendo a vuoto e costringendo il difensore Martin all'intervento di mano sulla linea, con conseguente cartellino rosso e calcio di rigore: dal dischetto Touré non sbaglia, lo tira fuori invece Kolarov al 97' quello del possibile 3-1.



Primo tempo senza reti anche in Galles, dove l'Arsenal viene fuori nella ripresa: prima il colpo di testa di Giroud, poi il gol di Koscielny sull'errore del portiere, infine Campbell con un destro da centro area mettono in ginocchio lo Swansea. Ennesima rimonta invece per il Leicester: la squadra di Ranieri va sotto sul campo del West Bromwich colpita da Rondon al 30', ma nella ripresa ribalta con la doppietta di Mahrez e il sigillo di Vardy in contropiede, inutile il rigore nel finale di Lambert. Sorpasso dunque sul Manchester United, che in casa del Crystal Palace non va oltre lo 0-0: un risultato che sta stretto ai padroni di casa. Chiudono il programma il 2-0 del Watford al West Ham (doppietta di Ighalo) e lo 0-0 tra Newcastle e Stoke.